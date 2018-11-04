VİDEO | ABD askerleri göçmen konvoyuna karşı sınırda

ABD askerleri, Honduras'tan ABD'ye doğru yola çıkan ve yol boyunca mevcudu artarak on binleri bulan göçmen konvoyunu sınırda karşılamaya hazırlanıyor.
ABD-Meksika sınırına sevk edilen binlerce mevcutlu ordu birliklerinin, dikenli teller, dronelar ve helikopterlerle sınırı takviye ettiği belirtiliyor.
ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle, Pentagon Meksika sınırına, 2 bin sınır güvenliği görevlisini takviye etmek üzere 5 bin 200 asker sevk edileceğini duyurmuştu. Sonraki günlerde Trump, sınıra sevk edilecek asker sayısının 15 bine çıkarılabileceğini duyurmuştu.
Dünden itibaren, halihazırda Meksika sınırında konuşlandırılan asker sayısının 3 bin 500 olduğu ifade edilirken, sınır bölgesinin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri şimdiden savaş alanlarını andırıyor.
Troops setting up barb wire under the Hidalgo Reynosa bridge #RGV -Miltares colocan cerca alámbrica en la frontera #Texas #Telemundo40 vid @AntonioNewsT40 pic.twitter.com/8cr3XfH2T6
— Iris Rodriguez (@IrisNews) November 2, 2018
Someone sent my dad this video at the Hidalgo border crossing. Looks like they’re already starting to deploy troops at the border. pic.twitter.com/GSP9JiHpqf
— bananas in pajamas (@EverydayDaniel) November 2, 2018