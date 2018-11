VİDEO | ABD askerleri göçmen konvoyuna karşı sınırda

ABD askerleri, Honduras'tan ABD'ye doğru yola çıkan ve yol boyunca mevcudu artarak on binleri bulan göçmen konvoyunu sınırda karşılamaya hazırlanıyor.

ABD-Meksika sınırına sevk edilen binlerce mevcutlu ordu birliklerinin, dikenli teller, dronelar ve helikopterlerle sınırı takviye ettiği belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle, Pentagon Meksika sınırına, 2 bin sınır güvenliği görevlisini takviye etmek üzere 5 bin 200 asker sevk edileceğini duyurmuştu. Sonraki günlerde Trump, sınıra sevk edilecek asker sayısının 15 bine çıkarılabileceğini duyurmuştu.

Dünden itibaren, halihazırda Meksika sınırında konuşlandırılan asker sayısının 3 bin 500 olduğu ifade edilirken, sınır bölgesinin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri şimdiden savaş alanlarını andırıyor.

Someone sent my dad this video at the Hidalgo border crossing. Looks like they’re already starting to deploy troops at the border. pic.twitter.com/GSP9JiHpqf

— bananas in pajamas (@EverydayDaniel) November 2, 2018