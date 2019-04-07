Venezuela saldırılara direniyor

Venezuela'da halkçı iktidarı korumak için düzenlenen antiemperyalist yürüyüşlerin altıncısı dün yapıldı. Devlet Başkanı Maduro halktan maksimum bilinç, çelik sinirler ve soğukkanlılık istedi.

Venezuela'nın Bolivarcı halkı Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteğini göstermek ve ABD'yle müttefiklerinin müdahaleci politikalarını reddettiğini duyurmak için dün altıncı kez sokakları doldurdu.

Başkent Caracas'ta dün Chavista yürüyüşler kentin çeşitli bölgelerinden sabah 9'da başladı ve Maduro'nun konuşmasının yapıldığı Miraflores Sarayı'na yöneldi.

"Her bölgede, belediyede, caddede, mahallede, toplulukta, her köşede barışı savunacağız. Barışımızı bizden alamayacaklar. Emperyalistlerin en büyük saldırısından elektrik sistemimizi kurtarıyoruz" diye konuşan Devlet Başkanı Maduro, halktan maksimum bilinç, çelik sinirler ve soğukkanlılık istedi.

Başlangıçta çağrıyı Venezuela Sosyalist Partisi (PSUV) yapmış olsa da ortaya çıkan katılım tablosu, genel bir halk seferberliği olduğunu gösterdi.

KAFALARI KARIŞTIRMAK İÇİN

ABD destekli Juan Guaido da dün kimi kentlerde gösteriler yapılması için çağrıda bulundu. Guaido'nun Maduro'yu hedef alan ABD destekli stratejisi "özgürlük operasyonu" adını taşıyor. ABD medyası ve egemen basın Venezuela'da olanları çarpıtmak için Guaido'nun çağrısıyla eylem yapan Venezuelalıların görüntülerini öne çıkararak veriyor.