Vatikan'ın üst düzey yetkililerinden Kardinal Pell cezaevinde: Çocuk tacizinden 6 yıl hapis

Vatikan'ın eski üst düzey isimlerinden olan Kardinal George Pell, dün cezaevine gönderildi. Pell, çocuk tacizinden mahkum edilen en üst düzey Katolik din adamı oldu.

Vatikan'ın en üst düzey isimleri arasındayken çocuk tacizinden suçlu bulunan Kardinal George Pell bugün 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pell, çocuk tacizinden mahkum edilen en üst düzey Katolik din adamı oldu.

77 yaşındaki Avustralyalı kardinal, ülkesinde görülen davada 11 Aralık'ta, 1996'da Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı sırada kilise korosundaki iki erkek çocuğa cinsel istismardan suçlu bulunmuştu.

George Pell'in o dönem 13 yaşında olan 2 çocuğa yönelik 5 ayrı cinsel taciz eyleminden suçlu bulunduğu ise kamuoyuna Şubat ayında açıklanmıştı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre George Pell, Çarşamba günü hapis cezasını doldurmak üzere cezaevine gönderildi. 3 yıl 8 ay sonra şartlı tahliye edilme hakkına sahip olduğu belirtiliyor.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Kardinal Pell ise suçlamaları reddediyor. Pell'in mahkumiyet kararına itirazı, Haziran ayında başlayacak temyiz davasında görülecek.