Ukrayna'ya ait 3 askeri gemi Rusya'nın sınır çizgisini geçti

Ukrayna Donanması'na ait 3 geminin Rusya'nın sınır çizgisini geçerek Kerç boğazı istikametinde ilerlediği açıklandı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Kırım Sınır Birlikleri İdaresi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna Donanması'na ait 3 geminin Rusya'nın sınır çizgisini geçerek Kerç boğazı istikametinde ilerlediği bildirildi.

Sputnik'in haberine göre idarenin basın dairesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre, gemiler sabah saat 7.00'de Rus ulusal sularına girerek, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2 Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni ihlal etti.

Mevcut uygulamaya göre gemilerin, Kerç liman kaptanının onayladığı grafiğe uygun olarak Kerç boğazında hareket etme ve demirleme hakkı bulunuyor. Ancak Kiev, gemilerin Kerç boğazından geçeceğine dair herhangi bir başvuruda bulunmadı, gemilerse geçiş grafiğinde yer almıyor.

'PROVOKASYON 5 SAATTİR SÜRÜYOR'

FSB, gemilerin tehlikeli manevralar yapıp Rus yetkililerin yasal taleplerine uymadığını ve "bu provokasyonun 5 saattir devam ettiğini" duyurdu.

Açıklamada, "Rusya'nın Karadeniz'deki ulusal sularında Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne ait 3 geminin kışkırtıcı hareketleri 5 saattir sürüyor. Bölgede çatışma durumu yaratmanın peşinde oldukları açıkça ortada. FSB sınır idaresi, Ukrayna yönetiminin kasten yaptığı bu provokasyona son verilmesi ve denizcilik güvenliğinin sağlanması için gereken tüm tedbirler alınıyor" dendi.