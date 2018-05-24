Ukrayna’da düşen Malezya uçağını 'Rus füzesi vurdu' iddiası

Hollandalı soruşturmacılar, 2014'te içindeki 298 yolcu ve mürettebatla Ukrayna'nın doğusunda düşen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer numaralı uçağı vurduğu söylenen BUK füzesinin, 'Rus ordusunun parçası olan bir askeri birlik tarafından fırlatıldığını' iddia etti.

Hollanda polisinin suç araştırmaları ekibinin başındaki Wilbert Paulissen, Temmuz 2014'te Ukrayna'nın doğusunda yere çakılan MH17 sefer numaralı Malezya uçağını düşüren füzenin, “Rusya'nın 53. Uçaksavar Tugayı tarafından fırlatıldığını” ileri sürdü.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre, “Uçağın düşürüldüğü füzenin fırlatılması için kullanılan rampanın Rusya'ya ait olduğu sonucuna vardıklarını” ifade eden Paulissen, "Füzeyi taşıyan araçların hepsi Rus Silahlı Kuvvetleri'nin parçasıydı" iddiasında bulundu.

Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a giden uçak, Ukrayna hükümeti ve bağımsızlık isteyen milisler arasındaki çatışmaların ülkenin doğusunda en yoğun olduğu dönemlerden birinde düşürülmüştü.

HOLLANDA SORUŞTURMAYLA İLGİLİ BELGELERİ AÇIKLAMAYI REDDETTİ

Uçaktaki yolcuların pek çoğu Hollanda vatandaşıydı. Hollanda'nın bu yüzden uçağın düşme sebeplerini araştıran komisyona başkanlık ediyor.

Hollandalı soruşturmacılar uçağın düşme nedenleriyle ilgili daha önce de Rusya'yı suçlayan iddialar ortaya atmıştı.

Fakat Rusya, olayda dahli olduğuna ilişkin bu suçlamaları net bir biçimde reddediyor.

Olayı araştıran uluslararası soruşturma ekibi daha önce, uçağı düşüren füzenin, Ukrayna'nın doğusunda o dönemde Kiev'in kontrolünde olmayan topraklara gönderildiğini ve daha sonra Rusya topraklarına geri götürüldüğünü iddia etmişti.

Öte yandan Guardian’ın haberine göre Lahey’de konuşan Hollandalı Başsavcı Fred Westerbeke, soruşturma ekibinin elindeki kanıtları davanın görüleceği duruşmaya kadar açıklamayacağını söyledi. Soruşturmanın son aşamasında olduğunu belirten Westerbeke “Bildiğimiz her şeyi açıklamak istemiyoruz çünkü o zaman kartlarımızı diğer tarafa açmış oluruz ki bunu istemiyoruz” diye konuştu.