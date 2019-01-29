Ukrayna: Rusya ile 'soğuk barış' yapmaya ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Ukrayna'nın Rusya ile 'soğuk barış' yapmaya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, "Ukrayna'nın Rusya ile 'soğuk barış' yapmaya ihtiyacı olduğunu" ifade etti.

Sputnik'in haberine göre Kiev'deki bir forumda konuşan Poroşenko, "İnsanlar savaştan bıktı. Rusya'nın propagandası, bu acı verici duygu üzerinde etkili oluyor" dedi.

"Savaş ve barışın 31 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin ana temaları olacağını" söyleyen Poroşenko, "halkın sadece devlet başkanını değil, başkomutanı da seçeceğini" savundu.

Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimleri 31 Mart'ta yapılacak. Şu ana dek seçimlere Poroşenko da dahil 13 siyasetçi adaylığını koydu.

Ukrayna ile Rusya arasında Kırım ve Doğu Ukrayna sebebiyle kriz sürüyor.