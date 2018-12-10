Ukrayna, Rusya ile dostluk anlaşmasını iptal etti

Ukrayna lideri Poroşenko, Rusya ile 21 yıllık dostluk ve işbirliği anlaşmasını durduran kararnameyi imzaladığını açıkladı.

Kırım açıklarındaki gerilimin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, ülkesi ile Rusya arasındaki Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nı durdurdu.

Sputnik'in aktardığına göre, Ukrayna lideri Poroşenko, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya ile Dostluk, İşbirliği ve Ortaklık Anlaşması'nın durdurulmasını öngören kararnameyi imzaladığını söyledi.

Rusya ve Ukrayna'nın "stratejik ortaklar" olarak tanımlandığı anlaşma, 1997'de imzalanıp 1999'da yürürlüğe girmişti. Anlaşma karşı çıkanın olmaması halinde otomatik olarak uzatılıyordu.

Ukrayna donanma gemilerinin kasım ayında Azak Denizi'nde Rus karasularına girmesinin ardından Rusya gemilere el koyarak Ukraynalı askerleri gözaltına almıştı.