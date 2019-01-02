Ukrayna Nazi işbirlikçisi Bandera'nın doğum gününü kutladı

Ukrayna yönetimi, Nazi işbirlikçisi Stepan Bandera'nın doğum günü için etkinlik düzenledi. Faşist Bandera'nın doğum günü Ukrayna yönetimi tarafından resmi tatil ilan edilmişti.

İkinci Dünya Savaşı döneminde ülkeyi işgal eden Nazi Almanyası ile işbirliği yapıldığı bilinen Ukrayna milliyetçi hareketinin lideri Stepan Bandera'nın Ukrayna yönetimince resmi bayram ilan edilen doğum günü ülke genelinde yönetim tarafından düzenlenen etkinliklerde kutlandı.

Kiev'in merkezinde düzenlenen yürüyüşte binlerce kişi, ellerinde meşalelerle Ukrayna bayrakları taşıdı ve Bandera yanlısı sloganlar attı.

Ülkenin batısındaki Lviv kentinde de Kiev'dekine benzer bir kutlama etkinliği gerçekleştirildi.

AŞIRI SAĞCI PARTİLER DESTEKLİYOR

Sputnik'in haberine göre ​İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali sırasında Nazilerle işbirliği yapan Ukrayna Kurtuluş Ordusu lideri Stepan Bandera'nın doğum günü, özellikle Sağ Sektör ve aşırı sağcı Svoboda partisi sempatizanları tarafından kutlanıyor.

Aralık ayında Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'da 2019'da yapılacak resmi kutlamaları için kabul edilen kararnamede döneminin Ukraynalı faşist Stepan Bandera'nın 110. doğum günü de yer almıştı.