Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Rusya'yla görüşmelere hazırım

Ukrayna seçimlerinin kazanını Vladimir Zelenskiy, 'Donbass'taki sorunların çözümü için Rusya ile görüşmelere hazır olduğunu' söyledi.

Çin'deki Kuşak ve Yol Forumu çerçevesinde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile Donbass ihtilafının çözümü için Minsk anlaşmalarına uygun hareket edilmesi konusunu tartışmak istediğini ifade etmişti.

Putin’in sözlerine Facebook’tan yanıt veren Zelenskiy, Donbass’taki durumun istikrara kavuşturulması için müzakereye hazır olduğunu ifade etti.

'TEHDİT VE BASKI DİLİ OLMAMALI'

Sputnik'in haberine göre "Ukrayna ile tehdit ve baskı dili ile konuşulmaması gerektiğini" savunan Zelenskiy, "Bir kez daha belirtiyorum, görüşmelere hazırım. En yakın Normandiya formatındaki görüşmede, Rusya’nın da gerginliği azaltmaya hazır olduğunu göstermesini umuyorum. Kendi açımızdan Ukrayna ile Rusya’nın birlikte var olması için yeni koşulları görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"Gerginliğin sonlandırılmasına hazır olunduğunun net göstergesinin mahkumların istisna gözetmeksizin karşılıklı olarak iade edilmesi olduğunu" söyleyen Zelenskiy, gerçek bir normalleşmenin yalnızca "Donbass ve Kırım’daki işgalinin tamamen son bulmasıyla gerçekleşebileceğini" ifade etti.