Türkiye'den Almanya'ya iltica başvuruları artıyor: İki kişiden biri üniversite mezunu

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında artış sürerken, başvuranlar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türklerin ve üniversite mezunlarının oranı artıyor.

Almanya'da açıklanan verilere göre Türkiye'den yapılan iltica başvurularında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türklerin oranı yaklaşık beş kat artarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Kürtleri geride bıraktı. Her iki başvuru sahibinden biri ise üniversite mezunu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'den Almanya'ya iltica başvurularında artış sürerken, başvuru sahiplerinin eğitim seviyesinin de önemli ölçüde yükseldiği ortaya çıktı.

DW Türkçe'nin Die Welt gazetesinden aktardığı habere göre Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) kurum içi bir istatistiği Türkiye'den iltica başvurusu yapan her iki kişiden birinin üniversite mezunu olduğunu ortaya koydu.

BAŞVURANLARIN EĞİTİM SEVİYESİ YÜKSELİYOR

2018 yılının ilk yarısında Türkiye'den yapılan başvurularda başvuru sahiplerinin yüzde 48'inin üniversite mezunu olduğu, buna karşın diğer ülkelerden yapılan başvurularda üniversite mezunu olanların ortalamasının yüzde 17 olduğu belirtildi.

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre 2018 yılında Türkiye, 10 bin 655 başvuruyla Almanya'ya iltica başvurusunda bulunanlar arasında altıncı sırada yer almıştı. 2017'de bu rakam 8 bin 483 olarak kaydedilmişti.

Habere göre 2016 yılında 4 bin 383 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürt'e karşın sadece bin 197 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Türk iltica başvurusunda bulunurken, 2018'de Türk ilticacıların sayısı Kürtleri geride bıraktı. Geçen yıl 4 bin 67 Kürt'e karşılık 5 bin 776 Türk Almanya'ya iltica başvurusu yaptı.

KABUL EDİLME ORANLARI YÜKSELDİ

Darbe girişimi sonrası başvuruların kabulündeki oranlarda da değişim yaşandı. 2016 yılında başvurusu kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıların oranı yüzde 7'de seyrederken 2018 Kasım ayı sonu itibarıyla toplamda yüzde 40'a ulaştı. Toplam başvurular içinde Türklerin başvurularındaki kabul oranı yaklaşık yüzde 71'e yükselirken Kürtlerde bu oran yüzde 12'de kaldı.

DİPLOMAT VE KAMU GÖREVLİLERİ DE VAR

Yine İçişleri Bakanlığı verilerine göre darbe girişimi sonrasında Türkiye'den birçok diplomat ve kamu görevlisi de iltica başvurusunda bulundu. Bakanlık 2018 yılında 316 diplomatik pasaportlu ve 115 kamu görevlisinin başvuru yaptığını, rakamların eş ve çocukları da içerdiğini bildirdi