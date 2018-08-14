Türkiye'de yatırım ve ortaklıkları bulunan bankadan bağlılık mesajı

Türkiye'de pek çok stratejik sektör ve projede büyük oranda yatırımları bulunan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), son günlerde yaşanan kur krizinde Türkiye’ye olan bağlılıklarını sürdürdüklerini açıkladı. TL'de yaşanan büyük değer kaybına rağmen taahhütlerini gerçekleştireceğini belirten kaynaklar bankanın Eylül ayındaki direktörler toplantısına dikkat çekti.

Son yıllarda Şehir Hastaneleri, ulaştırma ve enerji projeleri gibi büyük projelerin finansmanının yanı sıra Doğuş ve Yörsan gibi sermaye gruplarına ortak da olan Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye’ye olan bağlılıklarını sürdürdüğünü duyurdu.

'TÜRKİYE EN BÜYÜK PAZARLARIMIZDAN'

Türkiye’ye bugüne kadar 271 proje üzerinden 10 milyar 764 milyon avro değerinde yatırımda bulunduğunu belirten EBRD daha önce de Türkiye’nin en büyük pazarlarından birisi olduğunu vurgulamıştı. Rusya’nın 2014’te Kırım’ı ilhak etmesinin ardından EBRD ülkedeki yatırımlarını çekmiş ve Türkiye’ye verdiği kredi miktarını artırmıştı. EBRD’nin finanse ettiği projeler dışında Şehir Hastaneleri kapsamında Sağlık Bakanlığı’na danışmanlık yaptığı, Ankara ile yakın ilişkilere sahip olduğu belirtiliyor.

'EN KÖTÜ SENARYO GERÇEKLEŞTİ'

Ağustos başından bu yana TL’nin yüzde 40’a varan değer kaybını Reuters’a değerlendiren EBRD kaynakları, bankanın kurguladığı üç senaryodan en kötüsünün gerçekleştiğini belirterek bunun “yüz yılda bir gerçekleşecek bir ihtimal” olduğunu vurguladı. Finansal olumsuzluk, ekonomik kırılganlık gibi kriterleri içeren stres testinin son yapılmasından bu yana Türkiye’de TL'nin yüzde 45 değer kaybettiğinin altını çizen kaynaklar, buna rağmen taahhütlerini yinelediklerini aktardı.

'KARAR EYLÜL'DE VERİLECEK'

EBRD’nin en büyük hissedarı olan ABD, geçtiğimiz ay çıkardığı kanun ile EBRD ve diğer uluslararası finans kuruluşlarının Türkiye’ye verdiği kredileri kısıtlamıştı. ABD ile gerilen ilişkiler sonucu karmaşıklaşan yatırım ilişkilerinin geleceğine dair konuşan kaynaklar Eylül ayında toplanacak banka direktörlerinin alacağı kararlara işaret etti. Ülke olarak ABD en büyük hissedar olmakla birlikte Avrupa ülkelerinin toplam payı daha yüksek ve ABD’nin Londra merkezli EBRD üzerindeki belirleyiciliği az.