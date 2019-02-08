'Türkiye ve Suriye arasında arabuluculuğa hazırız'

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Ankara ve Şam arasında diyalog için arabulucu olabileceklerini açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Türkiye ve Suriye hükümetleri arasında diyaloğun bölgenin çıkarına olacağını belirtti. “Türkiye ile Suriye arasındaki diyaloğun bölgenin çıkarına olduğunu düşünüyoruz. Eğer taraflar böyle bir talepte bulunursa, arabulucu rolünü oynamaya hazırız” dedi.

Sputnik’in haberine göre Cevad Zarif, “Türkiye’nin sınır bölgedeki terör tehdidiyle ilgili endişelerini giderecek tek yolun Suriye’nin kuzeyine hükümet güçlerini yerleştirmek olduğunu” söyledi.

Zarif, “Diğer güçlerin sınır bölgesini işgal etmesine müsaade edilmemeli. Çözüm, bu toprakların kurtarılması ve oraya Suriye ordusunun yerleşmesinde. İran ve Rusya bu sorunun çözümü için Türkiye’ye yardımcı olmaya hazır” diye konuştu.