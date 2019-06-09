'Türkiye istese de S-400 anlaşmasında geri adım atamaz’

S-400 hava sistemi kriziyle ilgili BBC’ye konuşan bir Türk diplomat, Türkiye’nin istese bile anlaşmadan geri adım atamayacağını iddia etti.

S-400 hava sistemleri konusunda kriz tırmanırken BBC’ye konuşan bir diplomat, Türkiye’nin Rusya ile S-400 anlaşmasını müzakere ettiği sırada Washington’ın buna itiraz etmediğini, itirazın anlaşma imzalandıktan sonra geldiğini belirtti. Diplomat, Türkiye’nin istese bile anlaşmadan geri adım atması için artık çok geç olduğunu iddia etti.

BBC’nin güvenlik muhabiri Frank Gardner’ın bu iddiaya yer verdiği analiz yazısında, bu konununun ‘hem Türkiye hem ABD için kırmızı çizgi olduğu’ yorumu da yer aldı. Gardner, Pentagon’un, Türkiye’nin hem F-35 hem S-400 alması halinde Amerikalı pilotların hayatlarının riske atılacağına inandığı değerlendirmesine de yer verdi.