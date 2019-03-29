Tudeh: İran'da sel felaketi plansız kentleşmenin sonucu

İran Komünist Partisi Tudeh, ülkede çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketine teokratik yönetimin plansız kentleşme ve ormansızlaştırma politikalarının yol açtığını açıkladı. Açıklamada yetkililerin ihmallerine ve kurtarma operasyonlarındaki acizliğine işaret edildi.

İran Komünist Partisi Tudeh, 23 Mart’tan itibaren ülkenin birçok eyaletinde meydana gelen sel felaketlerinde ölenlerin yakınlarıyla dayanışma mesajı yayımladı.

Tudeh açıklamasında çok sayıda kişinin ölümüne ve büyük maddi zarara yol açan sel felaketinin arkasında İran’ın teokratik rejiminin plansız kentleşme ve ormansızlaştırma politikalarıyla bir dizi ihmalin olduğunu vurguladı.

Açıklamada “İran’ın Tudeh Partisi sel yüzünden yakınlarını kaybeden İranlı ailelerin acılarını derinden paylaşmaktadır” denildi.

Açıklamada kuzey eyaleti Gülistan’da 23 Mart’ta başlayan sel felaketinin ilk gününde 5 kişinin yaşamını yitirdiğine ve Akkale kentinin 2 metre su altında kaldığına işaret edildi. İran-Türkmenistan demiryolunun 3 metrelik toprak dolgu üzerine inşa edildiği belirtilen açıklamada baraj kapaklarının açılmasıyla bölgenin sular altında kaldığı vurgulandı.

(Gülistan, Akkale)

İran Kızılayı’nın verilerine göre 17’si Şiraz’da, 1’i Kirmanşah’ta ve 1’i Luristan eyaletinde olmak üzere en az 19 kişinin yaşamını yitirdiğinin açıklandığı belirtilirken, sel kurbanlarına ilkyardımın götürülmesinde hükümetin aciz kaldığı vurgulandı.

İran’ın çevre ve kalkınma programlarında sistematik plansızlık ve ihmallere vurgu yapılan açıklamada, çevre uzmanlarının ön değerlendirmelerine göre İran’ın teokratik rejiminin yerleşim bölgelerini düzensiz ve denetimsiz genişletme politikaları sonucu suyun nehirlere ve göllere akışının engellendiğine, çevresel etkileri gözetilmeden plansız bir şekilde birçok baraj inşa edildiğine ve bu barajlardaki sediment birikiminin felakete yol açtığına dikkat çekildi. Açıklamada İran'ın geniş ölçekli ormansızlaştırma politikalarının da sonucu olarak sel felaketlerinin ortaya çıktığı bildirildi.

Açıklamada Şiraz eyaletinde yol yapmak için yağmur suyunun akış kanallarının kapatılmasının taşkınlara yol açtığı ifade edildi.

(Şiraz)

Yetkililerin acziyet ve ihmallerinin bedelini halkın ödediği belirtilen açıklamada, kurtarma çalışmalarında hükümetin yetersiz kaldığı da vurgulanarak insanların ve yardım gönüllülerinin kurtarma çalışmalarını kendilerinin gerçekleştirdiği belirtildi.

Tudeh İran’ın yurtsever insanlarına felaketten zarar görenlere yardım için ellerinden gelen çabayı gösterme çağrısında bulundu.

