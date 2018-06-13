Trump'tan Singapur dönüşü açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, Singapur'da KDHC lideri Kim ile gerçekleşen zirvenin ardından ülkesine döndükten sonra Twitter'dan paylaştığı mesajda 'Şimdi herkes kendisini, göreve geldiğim günden daha güvende hissedebilir' diye yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, Singapur dönüşü Twitter'dan açıklama yaptı.

Dün KDHC lideri Kim Jong-un ile Singapur'da gerçekleşen zirvenin ardından ülkesine dönen Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda "Kuzey Kore'nin artık bir nükleer tehdit olmadığını, ABD için en büyük ve en tehlikeli tehdit olmaktan uzak olduğunu" yazdı.

Trump mesajında "Şimdi herkes kendisini göreve geldiğim günden çok daha güvende hissedebilir. Kuzey Kore'den artık nükleer bir tehdit yok. Kim Jong-un'la buluşmak ilginç ve çok olumlu bir deneyim oldu. Kuzey Kore gelecek için çok büyük bir potansiyele sahip" diye yazdı.