Trump'tan İngiltere ziyareti

İngiltere ve ABD özel kuvvetlerinin ortak tatbikatını izlemek için İngiltere'yi ziyaret edecek olan ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Dışişleri Bakanı Theresa May, yeni İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ve yatırım şirketi temsilcileriyle görüşme gerçekleştirecek.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ve ABD özel kuvvetlerinin yapacağı ortak tatbikatı izlemek için İngiltere'yi ziyaret edecek. Trump, İngiltere ziyaretinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Helsinki'de görüşecek. İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump ile Putin'in görüşmesini olumlu karşıladığını belirtti. Trump'ın İngiltere'de Bleinheim Sarayı'nı ziyaret ettikten sonra akşam yemeğinde bakanlarla ve BlackRock ve Blackstone Group gibi yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüşmesi bekleniyor. Trump, cuma günü ise May ve yeni İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile buluşarak Rusya, ticaret, Brexit ve Orta Doğu konularını görüşecek.