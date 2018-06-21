Trump'tan Demokratların eski kalesinde seçim mitingi

ABD Başkanı Donald Trump, Demokratların kalesi olarak bilinen Minnesota'nın Duluth kentinde miting düzenledi. ABD Başkanı'nın burada 2016 seçimlerinde yakaladığı başarıyı tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışılıyor.

ABD'de Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken Donald Trump, Minnesota eyaletinin Duluth kentinde miting yaptı.

Mitingde konuşan ABD Başkanı Trump, göçmen politikalarına gösterilen tepkileri “Hillary Clinton soruşturmasını gündemden düşürmeyi amaçlayan Demokratlara” bağladı.

Trump, “Şimdi göçmenleri öne sürüyorlar. Mecliste ortaya çıkan rezaletin görülmesini istemiyorlar” diye konuştu.

EN ZENGİNİM DEDİ, EZİLENLERİ TEMSİL ETTİĞİNİ SAVUNDU

Eleştirileri “elit” olarak nitelenen kişilerin yaptığını belirten Trump, “Neden onlar elit? Benim onlardan daha güzel apartmanım var. Ben onlardan daha zenginim, daha akıllıyım. Ben başkan oldum ama onlar olamadılar ve ben dünyadaki en muazzam, akıllı, sadık, en iyi insanları temsil ediyorum, ezilen insanları” diye konuştu.

Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim ile yaptığı zirveye değinen Trump, zirveyle beraber savaşı engellediğini söyledi.

DEMOKRATLARIN ESKİ KALESİNDE OYLARINI KORUYACAK MI?

Minnesota'nın kuzeydoğusunun bir zamanlar Demokratların kalesi olduğu biliniyor. Ancak çelik üretiminin durması ve madencilikte istihdamın azalmasının Trump'ın burada oylarını artırmasına ve 2016'da bu bölgede tarihi bir zafer kazanmasına neden olduğu belirtiliyor.

Minnesota'dan Temsilciler Meclisi’ne giren Demokrat Rick Nolan'ın ise eyalette hâlâ çok popüler olduğu, yakında emekli olacak olmasının da Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki rekabete alan açacağı söyleniyor.

Guardian'a konuşan Demokrat adaylardan Joe Radinovich, Minnesota'nın uzun süre boyunca Demokratların kalesi olduğunu, Trump'ınsa burada yaşayan işçilerin acısıyla ve korkusuyla oynadığını söyledi. Nolan'ın sosyal politikalarının burada çok başarılı olduğunu belirten Radinovich, Trump'ın dahi bu başarılı politikalardan faydalanarak seçmenleri yanlış yönlendirdiğini, ancak halkın artık Trump'ın yalanlarını gördüğünü ifade etti.

Trump'ın silah taşımayı desteklemesi ve muhafazakar görüşlerinden dolayı kırsal kesimin desteğini kazandığı belirtilirken, Radinovich'in 2014'te eşcinsel evliliği desteklemesinden dolayı yeniden seçilemediği ileri sürülüyor.

Cumhuriyetçi Parti'den Ron Bitten, “Tüm bu bölge uzun yıllar muhafazakarlığını korudu ancak oyunu Demokratlara verdi, çünkü Cumhuriyetçiler işçiler için bir tercih değildi. Şu an ise Trump geldiğine göre, artık Demokratlar işçiler için bir tercih değil. Gayet basit” diye konuştu.

KONGRE ARA SEÇİMLERİ

ABD'de 6 Kasım 2018'de yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi ve Senato'da üstünlüklerini devam ettirmeyi amaçlıyor. Demokratlar ise en az birinde üstünlüğü ele geçirerek 2020 başkanlık seçimleri için avantaj sağlamayı hedefliyor. Ara seçimlerde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nin tamamı, 100 sandalyeli Senato'nun ise üçte biri yenilenecek.