Trump'tan bir tehdit daha: Dikkatli ol İran

ABD Başkanı Donald Trump, zenginleştirilmiş uranyum stok limitini aşacağını açıklayan İran'ı yeniden tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoğu konusundaki son adımını hedef aldı.

Trump, açıklamasında, "İran yeni bir uyarı yayımladı. Ruhani, eğer yeni bir nükleer anlaşma yoksa zenginleştirilmiş uranyum miktarını istedikleri miktarda artıracaklarını söylüyor. Yaptığın tehditler konusunda dikkatli ol İran; o tehditler daha önce kimseye olmadığı kadar dönüp yine sana zarar verebilir" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, IRIB haber ajansına yaptığı açıklamada, "Nükleer anlaşmanın tarafları sorumluluklarını yerine getirmezse 7 Temmuz'dan sonra uranyum zenginleştirme oranı üzerindeki kısıtlamayı kaldırıyoruz" demişti.

Ruhani, İran'ın ihtiyaç duyduğu zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 3,67'ye yükselteceğini, Arak nükleer reaktörünün 7 Temmuz'dan sonra önceki faaliyetlerine döneceğini söylemişti.​​