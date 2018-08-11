Trump'ın Türkiye'ye gümrük yaptırımına ABD medyasında tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ek vergi yaptırımı, Amerikan medyasında karışık tepkilerle karşılandı.

Amerikan medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ek vergi yaptırımı kararını tartışırken, New Yorker dergisi söz konusu kararın "yasal dayanağının olmadığı" ve "Amerikalı üreticileri zora soktuğunu" yazdı.

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararı, Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Amerikan medyasında, kararın "son dönemdeki Türk-Amerikan ilişkilerinin gidişatı" ile ilgili olduğuna işaret edilirken, Türkiye'de yargı süreci süren ABD'li din adamı Andrew Brunson konusuna vurgu yapılarak ayrı bir paragraf açıldı.

New Yorker dergisinde yer alan "Trump'ın Türkiye'ye vergi kararı neden yatırımcıları endişelendiriyor" başlıklı makalede, söz konusu ilave vergilerin kayda değer bir gerekçeye dayanmadığı belirtildi.

Makalede, "Başkan Trump, herhangi bir geçerli nedeni olmamasına karşın Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı metal gümrük vergilerini 2 katına çıkaracağını açıkladı" ifadesine yer verildi.

Eric Levitz imzalı makalede, söz konusu kararın, Brunson ile ilgili olduğu ancak Trump yönetiminin bu konuda ekonomik bir aparatı kullanması "yanlış yöntem" şeklinde yorumlandı.

'BU ADIM YASAL DEĞİL'

Söz konusu yazıda, "Fakat bu durum, yine de Trump'ın son ticari adımı için iyi bir gerekçe değil, çünkü bu adım yasal değil. Konuyu ulusal güvenlik gerekçesine bağlamak, Trump'ın ABD kanunlarını ve Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) kurallarını aşmasının yegane yoluydu." değerlendirmesinde bulunuldu.

CNN: BU KARAR ULUSAL GÜVENLİKLE NASIL İLGİLİ?

Amerikan CNN kanalında yer alan haberde ise Beyaz Saray'ın konuyla ilgili açıklamasında söz konusu ilave vergi kararının "ABD'nin ulusal güvenliği" ile nasıl ilgili olduğunun izah edilmediğine dikkati çekildi.

WASHINGTON POST: İLİŞKİLERİ DAHA DA OLUMSUZ ETKİLER

Washington Post gazetesi de ABD yönetiminin Brunson konusunda elini güçlendirmek için her şeyi yaptığı ancak kararın ilişkileri daha da olumsuz etkilemekten başka bir işe yaramayacağı değerlendirmesini yaptı.

Makalede ayrıca söz konusu kararın ilgili Amerikalı üreticilere zarar verdiğine ve üreticileri güçlendirmeyi vaat eden Trump yönetiminin bu kararının anlaşılamaz olduğuna işaret edildi.