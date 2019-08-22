Trump'ın 'Son Akşam Yemeği': Son Whopper

The New York Daily News, kendisinden peygamber gibi söz eden Trump'ı, Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa ile havarilerini resmettiği 'Son Akşam Yemeği' tablosuna uyarladı.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisini 'İsrail Kralı' ve 'Mesih' diye niteleyen sağcı bir komplo teorisyenine teşekkür etmesinin ardından Çin'le ticaret savaşı çıkarmak için 'seçilmiş' olduğunu söyleyerek yine gündeme damgasını vurdu.

Tabloid gazete The New York Daily News, bu açıklamalara, Trump'ı Leonardo da Vinci'nin İsa peygamber ile havarilerini resmettiği 'Son Akşam Yemeği' tablosuna uyarlayarak yanıt verdi.

Trump'ın bol bol yediği, hatta Beyaz Saray'da konuk ettiklerine zorla yedirttiği Burger King'in alameti farikası Whopper hamburgerlerine el atan gazete, "Son Whopper" manşetini attı.

The New York Daily News, altbaşlıkta "'Seçilmiş kişi' Trump, sağcı komplo teorisyeni zırdelinin 'İsrail Kralı' yaftasını yedi" dedi.