Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahip savunmasını Türkçe yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan serbest bırakılmasını istediği rahip Andrew Craig Brunson’un yargılanmasına bugün İzmir Şakran T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Kampüsünde başlandı.

Amerikalı rahip Andrew Craig Brunson’un yargılanmasına bugün İzmir Şakran T Tipi Kapalı İnfaz Kurumu Kampüsünde başlandı.

Cemaat ve PKK suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Brunson'un davasını çok sayıda yabancı basın mensubu takip ediyor.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, Andrew Craig Brunson savunmasına “Tanrı’nın bir hizmetlisiyim. 1993 yılında eşimle Türkiye’ye taşındık. Tek gelme nedenim İsa Mesihi anlatmak ve ona öğrenci yetiştirmekti. 2000’de İzmir’e taşındık ve Yeniden Doğuş Kilisesi’ni açtım. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Devlet bizi her zaman izledi. Türkiye aleyhine hiçbir şey yapmadım. Tam tersine Türkiye’yi seviyorum. 25 senedir Türkiye için dua ediyorum. Masumum. Gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum şimdi. İddiaların ve suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Bu faaliyetler katılmadım. FETÖ benim inancıma bir hakaret. Ben Hristiyan bir din adamıyım. Ben İslami bir harekete katılmazdım. Ben İsa Mesih’e öğrenci yetiştirmek istiyorum. Benim inancım ve mezhebim böyle bir şey kabul etmezdi” sözleriyle başladı.