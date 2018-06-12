Trump'ın kızı ve damadı 1 yılda 82 milyon dolar kazandı

Beyaz Saray danışmanlarından olan Donald Trump'ın kızı ve damadı, 2017 yılında 82 milyon dolar gelir elde etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner, Beyaz Saray'ın "ücret ödenmeyen' danışmanları olarak 2017 yılında en az 82 milyon dolar gelir elde etti.

Washington Post'un haberine göre Ivanka Trump, babasının otellerindeki hisselerinden 3,9 milyon dolar, kişisel markasından ise 5 milyon dolar gelir elde etti.

Damat Kushner ise, aile şirketinin satın aldığı bir araziden 5 milyon dolar kazandı.

Etik gözlemciler ve sivil toplum kuruluşları, Ivanka Trump ve Jared Kushner'in Beyaz Saray'daki görevleri nedeniyle kişisel işlerinden daha fazla gelir elde ettiğini savunuyor.

Örneğin bir dizi Cumhuriyetçi kuruluş, Trump'ın otel ve tatil yerlerinde yaklaşık 2 milyon dolar harcadı. Post'un bildirdiği gibi, Ivanka Trump’ın giyim hattı yabancı fabrikalarda üretiliyor ve onu uluslararası meselelerde önyargı riskiyle karşı karşıya getiriyor.

Yine Kushner, bazı holdingleri elden çıkarsa da hepsinden vazgeçmiş değil. Çok sayıda emlak şirketinden faydalanmaya devam eden Kushner, 2017 yılında geçen yıl ailesinin gayrimenkul şirketi tarafından satın alınan New Jersey'deki bir apartman kompleksinden 5 milyon dolardan fazla kazanç bildirdi.

İkilinin sözcüsü ise, çiftin federal etik kurallarına uyduğunu ve kazançlarında "herhangi bir önemli fark olmadığını, büyük ölçüde aynı kaldığını" söyledi.

Kushner ve Trump, beyaz Saray danışmanlığı görevini yürütüyor.