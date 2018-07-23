Trump'ın eski danışmanı Bannon Avrupa'da düşünce kuruluşu kuracak

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Avrupa'da aşırı sağ bir düşünce kuruluşu kurmaya hazırlanıyor. Bannon'un hamlesi Avrupa Parlamentosu seçimlerine müdahale olarak görülüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon, Avrupa'da bir düşünce kuruluşu kurmaya hazırlanıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması için de çalışma yürüten Bannon, kuruluşuyla Avrupa'da aşırı sağa destek verecek.

Bannon'un hamlesi 2019'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine müdahale olarak nitelendiriliyor. Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden Michael Roth, Bannon'a karşı "şimdi savaşılması gerektiğini" belirerek, "bizim değerlerimiz onun nefretinden ve yalanlarından daha güçlü" diye konuşuyor.

'CEPHEDEN SALDIRI'

Almanya Hıristiyan Sosyal Birliği'nden Florian Hahn, Bannon'un Avrupa seçimlerindeki etkisinin "ciddiye alınması" gerektiğini savunurken, Almanya Hür Demokratları düşünce kuruluşu kurulması adımını "AB ve Avrupa değerlerine cepheden bir saldırı" olarak niteliyor.

Brüksel'de kurulması planlanan düşünce merkezi aşırı sağcı Almanya için Alternatif yöneticisi Alice Weidel tarafından "heyecan verici" ve "hırslı" bir proje olarak nitelendiriliyor.

Avrupa'da aşırı sağ partilerin son yıllarda yükseliş yaşadığı görülüyor.