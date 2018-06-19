Trump ve Kim görüşmesi sırasında 40 bin siber saldırı iddiası

ABD'li teknoloji şirketinin verilerine göre, Donald Trump ile Kim Jong-un'un görüşmesi sırasında 40 bin siber saldırı gerçekleştirildi.

Singapur'da düzenlenen ABD Başkanı Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti lideri Kim Jong-un'un görüşmesi sırasında 40 bin siber saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

ABD tabanlı teknoloji şirketi F5 Networks ve veri ortağı Loryka tarafından toplanan verilere göre, saldırıların yüzde 88'inin Rusya, yüzde 8'inin Brezilya ve yüzde 2'sinin de Almanya tabanlı olduğu bildirildi.

Yüzde 2'lik saldırının ise aralarında ABD ve Kanada'nın da bulunduğu diğer ülkelerden kaynaklandığı belirtildi.