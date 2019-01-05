Trump Meksika duvarında ısrarcı: Zenginler evlerinin etrafına duvar örer

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvara ilişkin Kongre üyelerine gönderdiği mektupta, 'Duvarlar işe yarıyor. Onun için zengin, güçlü ve başarılı insanlar evlerinin etrafına duvar örerler' ifadesini kullandı. Trump ayrıca duvarın inşası için Kongre'yi devre dışı bırakarak 'acil durum' ilan etmekle tehdit etti.

ABD Başkanı Donald Trump, bütçe krizine dönüşerek, federal hükümetin iki haftadır kapalı kalmasına yol açan Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarla ilgili Kongre üyelerine mektup gönderdi.

Dün aralarında Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve New York Senatörü Chuck Schumer'in de bulunduğu kongrenin önde gelen Demokrat isimleri ile toplantısının sonuçsuz kaldığını hatırlatan Trump, kongrenin yeni seçilen üyelerine Meksika duvarı için fon sağlamaları çağrısında bulundu.

İsrail'in Filistin'de ördüğü “utanç duvarını” örnek gösteren Trump'ın mektubunda "Duvarlar işe yarıyor. Onun için zengin, güçlü ve başarılı insanlar evlerinin etrafına duvar örerler" ifadesi yer aldı.

Sputnik’in aktardığına göre mektubunda geçen yıl içerisinde ABD'ye yasadışı göçmen girişlerine ilişkin bazı veriler paylaşan Trump, "Yasadışı göçmenlik, hiçbir şekilde ilerici bir şey değil. Adil değil, merhametsiz ve zalimcedir. Çok insan ölüyor. Hem bu yola çıkanlara hem de onların geldiği topluma can güvenliği, kamu güvenliği ve para bakımından maliyeti var" değerlendirmesinde bulundu.

'ACİL DURUM İLAN EDEBİLİRİM, HÜKÜMET YILLARCA KAPALI KALABİLİR'

Öte yandan BBC’de yer alan habere göre, Trump Kongre’nin onayına ihtiyaç duymadan ABD-Meksika sınırına duvar örmek için ülkede “acil durum” ilan edebileceğini açıkladı. Trump Meksika sınırına duvar için “Acil durum ilan edip hızlıca inşa edebiliriz. Bu da duvarı örmenin bir başka yolu” diye konuştu.

Trump federal hükümetin yıllarca kapalı kalabileceğini de söyledi. ABD’de 22 Aralık’ta federal hükümetin kısmen kapanması yüzünden yaklaşık 800 bin kamu çalışanının maaşları ödenmiyor.