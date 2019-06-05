Trump: İran bir numaralı terörist ülke

İngiltere ziyaretinde ITV'ye konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran için 'dünyadaki bir numaralı terörist ülke' ifadesini kullandı. Trump, İran'la savaş ihtimali sorusuna 'Her zaman böyle bir şans var' yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz haber kanalı ITV'ye yaptığı konuşmada İran'ın "bir numaralı terörist ülke" olduğunu belirtti.

Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu, ancak savaş ihtimalinin her zaman olduğunu sözlerine ekledi.

"Ben göreve geldiğimde İran aşırı derecede sevimsiz bir yerdi. O sırada dünyadaki bir numaralı terörist ülkeydi ve muhtemelen bugün hala öyleler" ifadelerini kullanan Trump, İran'la savaş ihtimaline ilişkin soruya "Ben istiyor muyum? Hayır. Bana kalsa istemem. Ama her zaman böyle bir şans var" yanıtını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, üç gün önce İran'a ön şartsız görüşme çağrısı yapmıştı.