Trump gelen tepkiler üzerine göçmen çocuklarla ilgili yürütme emri imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen çocukların ailelerinden ayrılmaması için yürütme emri imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen çocukların ailelerinden ayrılmaması için yürütme emri imzaladı.

Göçmen çocukların ailelerinden ayrılmasına neden olan "sıfır hoşgörü" politikası nedeniyle tepkiler çığ gibi büyürken, ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili adım atmak zorunda kaldı.

Beyaz Saray’da kabine toplantısında konuşan Trump, hem Meksika sınırındaki güvenliği iyileştirmek hem de aileleri bir arada tutmaya yardımcı olmak için kısa bir sürede harekete geçeceğini söylemişti.

Göçmen çocuklara ait ses kayıtları ve görüntüler tartışmaya yol açmıştı.