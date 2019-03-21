Trump: ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

ABD Başkanı Donald Trump, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi" dedi.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "52 yıl sonra, ABD'nin İsrail Devleti ve Bölgesel İstikrar için kritik öneme sahip stratejik ve güvenlik açısından önem taşıyan Golan Tepeleri Üzerindeki Egemenliğini tam olarak tanıma zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu tweetinin ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan da açıklama geldi.

Netanyahu Twitter'dan "İran'ın Suriye'yi İsrail'i yıkmak için bir platform olarak kullanmaya çalıştığı bir zamanda, Başkan Trump, İsrail'in Golan Tepeleri'nin egemenliğini cesaretle kabul ediyor. Teşekkürler Başkan Trump!" mesajını paylaştı.