ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ABD'nin göçmen politikaları konusunda bir konuşma yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere dair sert tavrını sürdürerek, "ABD bir göçmen kampı olmayacak" dedi. Trump, "ABD bir göçmen kampı olmayacak, mülteci toplama tesisi de olmayacak. Avrupa'da ve diğer yerlerde neler olduğuna bir bakın; bunun ABD'ye de olmasına izin veremeyiz, en azından benim başkanlığımda" şeklinde konuştu. "Dünyadaki en kötü göçmenlik yasaları bizde." ifadesini kullanan Trump, bazı göçmen ailelerin çocuklarının alıkonulmasının kötü bir durum teşkil ettiğini, ancak bunun söz konusu göçmenlik yasalarıyla ilgili olduğunu savundu.