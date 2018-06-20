Taliban, 30 Afgan askerini öldürdü

Afganistan'da bayram boyunca süren ateşkesin bitmesinin ardından Taliban bir askeri üsse saldırı düzenledi, 30 askeri öldürdü.

Afganistan'da bayram dolayısıyla ilan edilen üç günlük ateşkesin Pazar günü bitmesinin ardından, Taliban Badgis bölgesindeki bir askeri üsse saldırı düzenledi. Üssü ele geçiren Taliban militanları 30 Afgan askerini öldürdü.

Bölge valisi Abdül Kafur Melikzai, Taliban'ın erken saatlerde iki güvenlik bölgesine saldırdığını söyledi.

Badgis bölge konseyi üyesi Abdul Aziz Bek ise bir askeri üssün hedef alındığını belirterek "Çok sayıda Taliban üyesi farklı istikametlerden geldiler. Saatler süren ağır çatışmaların ardından 30 Afgan güvenlik gücü öldürüldü ve Taliban üssü ele geçirdi" dedi.

Bek, 15 Taliban militanının gece boyu süren operasyonlarda öldürüldüğünü kaydetti.

Reuters, Taliban'ın henüz saldırıya dair bir açıklama yapmadığını yazdı.

Bölge polisinden yapılan açıklamada 30 askerin öldüğü doğrulandı, Taliban'ın aynı bölgedeki güvenlik kontrol noktalarında da dört askeri öldürdüğü belirtildi.

Öte yandan Devlet Başkanı Eşref Gani tek taraflı ateşkes çağrısını 10 gün daha uzatacağını açıkladı.

Ateşkes kararı, Taliban'ın, başkent Kabil de dahil olmak üzere hükümetin kontrolündeki yerlere serbestçe girmesini sağladığı yönünde eleştirilere neden oluyor.