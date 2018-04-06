Suudiler kanal açıyor: Katar ada olacak

Suudi Arabistan'ın Katar'la olan 60 kilometrelik sınırına kanal açmayı planladığı öğrenildi. Proje gerçekleşirse Katar adaya dönüşecek.

Müslüman Kardeşler’le olan ilişkileri gerekçesiyle Katar’a abluka kararı alan Suudi Arabistan’dan yeni bir hamle geldi. Suudi Arabistan’ın, Katar’ın kara ile bağlantısını tamamen kesecek bir kanal projesi üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Planın hayata geçmesi halinde, Katar bir ada ülkesine dönüşecek.

Arab News sitesi planın ayrıntıları şöyle sıraladı:

Suudi yönetimi, Katar’ın kara ile tek bağlantısı olan 60 kilometrelik sınır hattı boyunca bir kanal açmayı planlıyor. Salwa ile Khawa Al Udayd arasında açılacak kanal, Suudi Arabistan’ın doğuda kesintisiz bir deniz kıyısına sahip olmasını sağlayacak; Katar’ı ise bir ada ülkesi haline getirecek.

Dokuz şirketten oluşacak bir Suudi yatırım konsorsiyumunun 2.8 milyar riyale açmayı planladığı kanal için nihai onay bekleniyor.

Onayın ardından inşaatın 12 ayda tamamlanacağı belirtiliyor. Kanal, 60 kilometre uzunluğunda, 200 metre eninde ve 15-20 metre derinliğinde olacak.

Arab News’un haberinde, Suudi Arabistan’ın bu yolla hem turizmi hem de ticareti canlandırmak istediği belirtildi.