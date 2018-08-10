Suudi Arabistan'la gerilim yaşayan Kanada, Almanya ve İsveç'in yardımını istedi

Suudi Arabistan'la 'insan hakları' tartışması sebebiyle gerilim yaşayan Kanada, Almanya ve İsveç'in de aralarında bulunduğu ülkelerden yardım talep etti.

Kanada yönetimi, Suudi Arabistan'ı "insan hakları aktivistlerini tutuklamak"la suçlamış, bunun üzerine Suudi Arabistan Kanada'yı içişlerine karışmakla suçlamıştı.

Suudi Arabistan, Kanada ile diplomatik ve ticari ilişkilerini dondurarak, Kanada'daki Suudi öğrencileri de ülkeye geri çağırmıştı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'in Avrupa liderleriyle görüşerek tartışmada yardım istediği ortaya çıktı.

Freeland, Almanya ve İsveç'le görüşerek, sorunun çözümüne dair tavsiye talep etti. Kanada'nın sorunun çözümü için Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'den aracılık isteyeceği de belirtiliyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, açıklamanın arkasında olduklarını öne sürmüştü. Ancak Kanada yönetimi, Suudi Arabistan'la uzlaşma arayışına da devam ediyor.