Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen’de yine çocukları vurdu: En az 26 ölü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Yemen’in Hudeyde vilayetine yönelik hava saldırısında 22’si çocuk, dördü kadın olmak üzere en az 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Yemen’in Hudeyde vilayetine yönelik hava saldırısında 22’si çocuk, dördü kadın olmak üzere en az 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Koalisyona bağlı savaş uçakları bu kez Yemen’in Hudeyde vilayetine bağlı El-Dureyhimi bölgesinde yerinden edilmiş sivilleri taşıyan bir minibüsü hedef aldı.

Husilere ait El-Mesire televizyonunun haberine göre, El-Dureyhimi’deki hava saldırısında 22’si çocuk, dördü kadın olmak üzere en az 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi öncülüğündeki koalisyonun 9 Ağustos’ta Yemen’in Sada vilayetine düzenlediği hava saldırısında çoğu çocuk en az 50 kişinin hayatını kaybetmişti.

El-Dureyhimi’deki güvenlik şefi Albay Ömer el-Haşibari, Suudi öncülüğündeki koalisyona bağlı savaş uçaklarının saldırının ardından bölgenin üzerinde uçmaya devam ettiğini ve Yemen Kızılay’ının yaralı sivilleri tahliye etmesini engellediğini söyledi.