Suudi Arabistan: ABD OPEC'e ne yapacağını söyleyecek konumda değil

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada ABD'nin OPEC politikalarını belirleyecek konumda olmadığı söylendi.

Suudi Arabistan, ABD'nin OPEC politikalarını belirlemeye çalışmaması gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamada "ABD OPEC'e ne yapacağını söyleyecek konumda değil" denilirken, Suudi Petrol Bakanı Halid el-Falih, "Petrol üretiminde kesintiye gitmek için kimseden izin almamıza gerek yok" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, OPEC'in petrol üretimini azaltmaması gerektiğini söylemişti. Trump, petrol fiyatlarının düşmesinden yana.

Buna karşın Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, OPEC'le Rusya'nın ortak petrol politikası izlemesi ve kesintiyi uzatması yönünde karar aldı.