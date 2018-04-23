Suriye ordusu iki büyük operasyona hazırlanıyor

Suriye ordusu yazın yaklaşmasıyla birlikte ülkenin güneyinde ve kuzeybatısında iki kapsamlı operasyona hazırlanıyor.

Suriye ordusu, bahar ayları boyunca Şam'ın çevresindeki cihatçılarla mücadele etmiş, Doğu Guta'yı İslam Ordusu ve diğer cihatçı örgütlerin elinden kurtarmıştı.

Doğu Kalemun'da da büyük başarı kazanan Suriye ordusu, Yermük Kampı ve çevresinde IŞİD karşıtı operasyonu sürdürürken, yaz aylarında yapılacak iki harekata hazırlık yapıyor.

GÜNEY VE KUZEYBATI SURİYE SIRADA

Al Masdar'ın haberine göre Suriye ordusunun ilgisinin yöneleceği yerler arasında güneyde bulunan Dera ve Kuneytra ile birlikte kuzeybatıdaki Cebel el-Ekrad, el-Gab ovası ve Cisr eş-Şuğur bulunuyor.

Dera ve Kuneytra, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yakınlığı sebebiyle büyük önem taşıyor. Operasyona katılacak birliklerin şimdiden bölgeye geldikleri kaydediliyor.

Rusya, Dera'daki gruplara Suriye hükümetiyle uzlaşma önermiş, ancak bu öneri kabul edilmemişti. Ürdün yönetimiyse bölgede operasyon istememesi sebebiyle Rusya ile görüşerek Suriye ordusunun harekatının ertelenmesini talep etmişti.

Cisr eş-Şuğur ve Cebel el-Ekrad ise El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam ve Türkistan İslam Partisi'nin yoğun bulunduğu bölgeler olarak biliniyor. El Kaide bağlantılı gruplar ve IŞİD, Suriye'deki ateşkes sürecine dahil edilmiyor.