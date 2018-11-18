Suriye ordusu İdlib'de büyük ölçekli operasyona hazırlanıyor

Suriye ordusunun İdlib'de büyük ölçekli bir operasyon için yeniden hazırlığa başladığı bildiriliyor. Bölgede cihatçıların saldırıları sebebiyle çatışmalar yaşanıyordu.

Suriye ordusunun İdlib'in güneydoğusunda büyük ölçekli bir operasyon için hazırlık yaptığı belirtiliyor.

Al Masdar'ın haberine göre Morek geçişini kapatan Suriye ordusu, cihatçıların bölgeden yaptığı saldırılar sebebiyle harekat başlatacak.

Geçtiğimiz haftalarda operasyon başlatılacağına dair iddialar ortaya atılmıştı. Ancak operasyonun Suriye ve Rusya komutası tarafından yeni onaylandığı aktarılıyor.

EL KAİDE BÖLGEDEN ÇEKİLMEDİ

İdlib mutabakatıyla birlikte silahlardan arındırılmış bir bölge kurulmuş, cihatçı grupların buradan çekilmesinde anlaşılmıştı.

Ancak El Kaide bağlantılı gruplar bölgeden çekilmezken, ağır silahlarla bölgeden saldırılar gerçekleştirildi.

Ateşkes ihlallerinin ardından operasyona başlayacak olan Suriye ordusu El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam'ın elindeki yerleri geri almayı planlıyor.