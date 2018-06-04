'Suriye Anayasa Komisyonu bu yıl çalışmaya başlayacak'

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilciliği, Suriye Anayasa Komisyonu'nun bu yıl çalışmaya başlayacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı, 150 üyeden oluşan Suriye Anayasa Komisyonu'nun bu yıl çalışmaya başlayacağını duyurdu.

De Mistura adına açıklamayı yapan danışman Vitaly Naumkin, "Komisyonun çalışmalarının bu yıl başlayacağını düşünüyorum, bu konuda yüzde 100 eminim" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'in Suriye hükümeti ve sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanan iki farklı üye listesi aldığı duyuruldu. Bu listelerin 50'şer kişiden oluştuğu, son 50 kişininse "muhaliflerden" oluşacağı duyuruldu.

Muhaliflerden oluşacak listenin üyelerine ilişkin tartışmaların sürdüğü kaydediliyor.