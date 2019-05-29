Sudan’da işçiler grevde, darbeciler Körfez turunda

Sudan’da işçiler iktidarın halka devredilmesi talebiyle genel greve gitti. Kızıldeniz'deki liman işçileri de greve katılarak 'Devrim sürüyor' mesajı verdi. Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan ise Körfez ülkelerinden destek arayışında.

Sudan’da 11 Nisan’daki askeri darbeyle Ömer El Beşir’in devrilmesi sonrasında halk sokakları terk etmezken, iktidarın sivillere teslim edilmesi talebiyle ilan edilen iki günlük genel grev dün başladı.

Sudan’da hayat pahalılığına karşı Aralık ayında başlayan protestoların ardından 11 Nisan’da ordu yönetime el koymuş ve Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’i tutuklamıştı. Darbenin ardından sokakları terk etmeyen halkın iktidar talebi sürüyor. Özgürlük ve Değişim Güçleri’nin çağrısıyla Sudan’da işçiler iki günlük genel greve başladı.

Özgürlük ve Değişim Güçleri'nden yapılan açıklamada, Askeri Geçiş Konseyi ile anlaşma sağlanamazsa süresiz grev ilan edileceği belirtildi.

Kamu kurumlarında, bankalarda ve özel sektörde çalışan işçilerin katıldığı grevde Kızıldeniz’deki Sudan Limanı işçileri de yer aldı.

AFP’nin haberine göre binlerce işçi başkent Hartum’un meydanlarında bir araya geldi.

MERKEZ BANKASI ÇALIŞANLARINA BASKI

Ömer Beşir’e karşı aralık ayında başlayan gösterilerin başını çeken Sudan Meslek Odaları Birliği’nden yapılan açıklamada ordunun Merkez Bankası çalışanlarına greve katılmamaları için baskı yaptığı bildirildi.

Merkez Bankası’nın etrafı daha önce göstericilere saldıran orduya bağlı Hızlı Destek Birimlerince çevrildi.

LİMAN İŞÇİLERİ: DEVRİM SÜRÜYOR

Kızıldeniz’deki Sudan Limanı’nda da yüzlerce işçi greve katıldı. Grevdeki liman işçileri devrimin sürdüğü mesajı verdi. Africanews’ta yer alan habere göre siyasi eylemci Muhammed El Zeki, Sudan’da devrimin öncekilerden farklı olarak merkez dışındaki bölgelerden başladığını, bunlardan birinin de Sudan’ın Kızıldeniz’deki limanları olduğunu söyledi.

Osman Tahir adlı bir liman işçisi Sudan Limanı’nda yolsuzluktan kurtulmak için sivil yönetim istediklerini söyledi.

Liman işçileri ayrıca Sudan Limanı’nın bir Filipin şirketine satılması anlaşmasını yürürlüğe koyan Askeri Geçiş Konseyi’nden bu anlaşmanın da iptal edilmesini talep ediyor.

HARTUM'DA UÇAK SEFERLERİ DURDU

Grevin ilk gününde Hartum Havalimanı'nda çok sayıda uçak seferinin iptal olduğu belirtildi. Sudan havayollarından Badr, Tarco ve Nova’nın uçuşları iptal edilirken, EgyptAir de Hartum’a uçuşları ertelediğini açıkladı.

Greve sağlıkçıların, avukat ve savcıların, elektrik ve su sektöründe çalışanların, toplu ulaşım, demiryolları, telekomünikasyon ve sivil havacılık çalışanlarının da katıldığı açıklandı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi ile Özgürlük ve Değişim Güçleri arasında iktidarın sivillere devri konusundaki görüşmeler bir kez daha askıya alınmıştı. Öte yandan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah Burhan'ın Körfez ülkelerinden destek arayışı da sürüyor. Burhan Mısır’ı ziyaretinin ardından son olarak darbe yönetimine finansal destek açıklayan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.