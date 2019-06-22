Sudan Komünist Partisi: Sudan halkının haklarını kazanma her zamankinden daha önemli

ABD’de faaliyet gösteren Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi’nin yayın organı Liberation News, Sudan'da devam eden devrimci süreç hakkında Sudan Komünist Partisi (SKP) Enformasyon Sekreteri ve Merkez Komite üyesi Fathi AlFadl ile geçtiğimiz hafta bir röportaj yaptı

ABD’de faaliyet gösteren Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi’nin yayın organı Liberation News, Sudan'da devam eden devrimci süreç hakkında Sudan Komünist Partisi (SKP) Enformasyon Sekreteri ve Merkez Komite üyesi Fathi AlFadl ile geçtiğimiz hafta bir röportaj yaptı. Sudan Komünist Partisi'nin de bir bileşeni olduğu direnişçi güçler, iktidarın halkın temsilcilerine verilmesi ve insanlık suçu işlemiş olanların hesabının verilmesi talebinden vazgeçmiyor. Partiye gençlerin akın ettiğinden söz eden AlFadi, bu süreci ise bir geçiş dönemi olarak tanımlıyor. Röportajın tam metni şu şekilde;

Sudan’da halk ve askeri güçler arasındaki müzakerelere ilişkin mevcut durum nedir? Yakın gelecekte geçici bir hükümet kurulması mümkün mü?

Şu an itibariyle iki taraf bir anlaşmaya varamadı. İki ana ihtilaf konusu, başkanlık konseyi başkanlığı ve hangi tarafın çoğunluğa sahip olacağı ile ilgili. Bu fark, ülke içindeki iki anlatının varlığının ve bu anlatıların muhalefet üzerindeki etkisini yansıtıyor. El Beşir’in çıkarılmasından sonra ana çelişki iki yaklaşım arasında: Bir yaklaşım, eski rejimin dağıtlıp tasfiye edilmesinin önemini vurguluyor, diğeri ise Beşir’in azlinden memnun ve asker ve rejimin kalıntıları ile iktidarı paylaşmaya hazır.

Bu iki anlatı, muhalif güçleri içinde uzun zamandır yaygın durumda. SKP bu konuma karşı uyarıda bulundu. “Yumuşak iniş projesi” olarak bilinen bu konum, muhalefetin bazı kesimlerinin katılımını davet ederek rejimin sosyal tabanını genişletmek için demokrasinin sınırlarını ilerletirken ülkeyi uluslararası sermayeye peşkeş çeken eski politikaları korumayı amaçlayan planlı bir değişim çabası. Ordunun müzakerelerin önünü tıkaması ve iktidarın Özgürlük ve Değişim için İttifak'a devredilmesine karşı inatçı tavrı, generallerin kendi boyunlarını kurtarmak için liderlerini feda ettikleri gerçeğine dayanıyor.

Darbe, yerel gerici güçler ile başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere bölgesel güçler arasındaki koordinasyonda gerçekleşti. Dışardan gözlemleyenler için müzakereler, başkanlık konseyindeki mevkiler ve sayılarla ilgili görünse de, durum bundan daha derin. Aslında ülkenin geleceği ve hangi kalkınma yolunu izleyeceği ile bağlantılı.

Açmaz hala devam ederken, iki taraf da ortak bir teknik komitenin tartışmalı noktaları ele almasında anlaştı. İttifak, grev ve sivil itaatsizlik için hazırlık yaptığını açıkladı. Sudan Meslek Odaları Birliği ve SKP, iktidarı ordudan almak ve devrimin hedeflerine ulaşmasının önünü açması için başlaması an meselesi olan genel bir siyasi grev ve sivil itaatsizlik kampanyası konusunda üyelerinin tetikte olmasını istediler.

Ordu genelkurmayı önünde eylem yapan kitlelere 13 Mayıs’ta yapılan saldırıların ardında hangi güçlerin olduğuna inanıyorsunuz? Bu saldırılar halk mobilizasyonlarını nasıl etkiledi? Eylemler hala devam ediyorlar mı?

Askeri konseyin arkasında duran, onu destekleyen ve önderlik eden sınıf güçleri; devlet bürokrasisi, ordu, polis ve güvenlik güçleri gibi baskı organlarının üst kademeleri tarafından temsil edilen eski rejimin kalıntıları.

Rejimin yozlaştırıcı politika ve uygulamalarının beslediği parazit yeni burjuvazi, büyük yabancı sermayeye bağlı olan ve onu temsil eden sosyal bir güç. Ayrıca, rejim tarafından iktidar partisi içindeki lider pozisyonlarda işe alınanlar ordusu ve ona bağlı yardımcı organlar; yani hükümete ait ticaret sendikaları, gençlik, öğrenci ve kadın örgütleri de baskıcı güçler arasında yer almakta.

Saldırıları planlayan ve oturma eylemlerinin dağılmasında çıkarı olduğu düşünülen güçler, El Beşir’in iktidar partisi içindeki iç çemberinin en sert çekirdeği. Fakat, dolaylı kanıtlar, Acil Destek Güçleri'ne ve İslami grupların gölge militanlarına işaret ediyor. Ordunun kınamalarına rağmen kimse tutuklanarak adalete teslim edilmedi. Bu, saldırının, ordu içindeki bazı unsurların örtülü desteği ile gerçekleştirildiğini öngörüyor.

Kitlesel protesto eylemleri, her zaman olduğu gibi, başkentte ve belli başlı şehirlerde, özellikle de ordu karargahının önündeki günlük oturma eylemleri ve işgaller aracılığıyla devam ediyor.

23 Mayıs Perşembe günü, Hartum'da ordu karargahının önündeki meydanda büyük bir kitle toplanması düzenlendi. Bu toplantı ayaklanmanın ikinci aşamasının “Halkın seçimi Özgürlük, Barış, Adalet ve Sivil İktidardır” sloganı altında gerçekleşti.

Başlıca talepler şunlar: İktidarın derhal Özgürlük ve Değişim için İttifak'a devredilmesi ve insanlığa karşı suç işleyen herkesin hesap vermesi.

Yaklaşık altı aydır aralıksız devam eden sokak gösterileri, oturma eylemleri, grevler ve diğer kitlesel eylemlerden sonra, kitlesel protesto hareketinin sadece hem canlılığını koruduğunu hem de amaçlarına ulaşma doğrultusunda boyut, görüş netliği ve kararlılık açısından büyüdüğünü söyleyebiliriz: Tüm iktidar halk temsilcilerine.

Devrimci kampta hangi sınıf güçleri etkin? Sudan Komünist Partisi ve Sudan Meslek Odaları Birliği ile “Nidaa Sudan” kuvvetleri arasındaki ilişki nedir?

Devrimci kamp, işçi sınıfı, köylülük ve devrimci entelijansiya içindeki radikal güçlerden oluşmakta. Ayrıca öğrenci, gençlik ve kadınların örgütlerinin içindeki demokratik ve sosyalist güçleri de içermekte.

Aynı zamanda, SKP, Ulusal Konsensüs Güçleri ve Sudan Meslek Odaları Birliği içerisinde yer alan radikal gruplarla işbirliğini güçlendirmek için aktif olarak çalışmaktadır. SKP, Özgürlük ve Değişim İttifakı Bildirgesi’ne destek veren tüm güçlerin geniş bir cephesinin altında bir araya gelmesi, bu cephenin sürekliliği ve yaygınlaştırılmasına büyük önem vermektedir.

SKP, Abdülhamid liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi ve El-Hilu liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey'in radikal konumlanışlarını olumlu buluyor.

SKP, ulusal İttifak kapsamında Nidaa Sudan ile işbirliği yapıyor. Bu örgütün, farklı çıkarları temsil eden çeşitli gruplardan oluştuğunu ve bu çıkarların bazen SKP pozisyonlarıyla örtüşmediğini belirtmemiz gerekiyor.

SKP, Sudan Meslek Odaları Birliği ile yakın işbirliğini sürdürüyor. Aslında, SKP üyelerini bir kısmı Sudan Meslek Odaları Birliği içinde çalışmaktadır. Ayrıca, sendikal hareketler alanında aktif bir parti olarak SKP, SPA'nın çalışmalarına büyük önem vermektedir.

Protesto hareketinin Sudan'ın içindeki çeşitli silahlı çatışmalarla ilişkisi nedir? Komünist Parti bu silahlı hareketleri nasıl anlıyor ve değerlendiriyor?

Protesto hareketinin temel taleplerinden biri Darfur'daki savaşı sonlandırması ve Darfur halkının meşru haklarının tanınması. Esasında Batı Sudan, Darfur, Kordufan ve Mavi Nil halkı, rejime karşı mücadelede hep ön saflarda yer aldı ve almaya devam etmektedir.

Tüm silahlı grupların üyeleri ve destekçileri, kitlesel protesto hareketinin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Ulusal azınlıklar sorununa ve özellikle Darfur konusuna çözüm, geçiş dönemi sonunda planlanan anayasal konferansında görüşülecek.

SKP, olası bir geçiş hükümetinde ne gibi bir rol oynamayı öngörüyor? Geçici bir hükümetin karşılaşması muhtemel acil görev ve zorluklardan bazıları nedir?

SKP, El Beşir hükümetleri tarafından 30 yıldır uygulanan iflas politikaları sonucu ortaya çıkan sorunların aşılması, ve çözülmesi için alternatif politikalar olarak uyarlanan İttifak programına katkıda bulundu. SKP, ayrıca geçiş döneminde en acil görevlerle başa çıkmak için bir acil durum planının hazırlanmasında önemli bir rol oynadı.

Diğer parti ve örgütler gibi, SKP de, geçiş hükümeti için SKP’ye üye olsun ya da olmasın, ülkeyi yeniden inşa etme sorumluluğunu üstlenebilecek yetkin ve yetenekli kadroları aday gösterdi. SKP, hükümet performansını denetleyecek yasama konseyinde temsil edilecek.

SKP hiçbir şekilde [gelecekteki olası bir hükümette] önderlik rolü veya ayaklanmaya katkısı nedeniyle özel muamele talep etmemektedir. Diğer güçler gibi, SKP yapması gerekeni yaptı ve sorumluluğunu üstlendi. Bugün SKP, omuzladığı bu sorumluluğun kitleler tarafından farkedilğini ve bu farkındalığın partiye katılmak isteyen gençlerin akını olarak yansıdığını belirtmekten gurur duyuyor.

SKP’nin temel hedefi, mücadeleyi nihai zafere kadar sürdürmek; diktatörlük rejimini dağıtıp tasfiye ederek ulusal demokratik devrimin görevlerinin tamamlanması için gereken zeminin oluşturması ve Sudan'da sosyalizmin inşasının önünü açılmasıdır.

Dünyadaki ilerici güçler mücadelenizi desteklemek için ne yapabilir?

SKP, defalarca uluslararası dayanışmanın yoğunlaştırılması çağrısını yineledi. SKP, halkımızın mücadelesiyle artan dayanışmadan gurur duyuyor. Uluslararası dayanışma geçmişte, suçluların ellerinin bağlanmasına, siyasi tutukluların serbest bırakılmasının sağlanmasına ve özellikle AB'deki bazı hükümetlerin konumlarını değiştirip mücadelemize destek vermeye zorlamanmasına katkıda bulunmuştur.

Bugün, her zamankinden daha fazla, Sudan halkının haklarını kazanma, bağımsız sivil yönetim organlarını kurma ve hukukun üstünlüğü yolunda ilerleme, demokratik hak ve özgürlüklerin yanı sıra barış ve sosyal adaletin korunması ve teşvik edilmesi mücadelesiyle dayanışma ve destek özel bir önem kazanmaktadır.

Daha önce de belirtildiği gibi, [mücadelenin] ikinci aşaması, iktidarı ordunun elinden almaktan ibaret. Devrimin kazanacağı veya kaybedeceği aşama burasıdır. Bu nedenle, Avrupa, ABD, Kanada, BM, AB ve Afrika Birliği'ndeki hükümetlerine bu yöndeki baskının yardımı olacaktır.

Sudan halkının günlük mücadeleleri hakkında halkın görüşlerini etkileyebilecek nüfusun sektörleri arasında bilginin yayılması da diğer bir önemli talep.