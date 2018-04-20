Sudan Dışişleri Bakanı Mısır'la gerilimin ardından görevden alındı

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, mecliste yaptığı konuşmada Mısırla yaşanan Halaib bölgesine ilişkin sorunları aktarmıştı.
Gandur, kimin egemenliğinde olduğu tartışmalı bölge için Birleşmiş Milletler'e 3 şikayet ilettiklerini belirtmişti.
Sudanlı bakan, Sudan Dışişleri Bakanlığı'na destek verilmesini talep ederken, bakanlığın büyük mali sıkıntılar yaşadığını ve ülke dışındaki diplomatların maaşlarını veremediklerini, son aylarda diplomatik binaların kiralarının ödenemediğini açıklamıştı.
Bakanın açıklamalarının ardından, İbrahim Gandur'un Sudan Devlet Başkanlığı kararıyla görevden alındığı duyuruldu.