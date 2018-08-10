Stephen Curry: Trump'ın LeBron için söyledikleri ırkçılıktır

NBA'in yıldızlarından Stephen Curry, Donald Trump'ın LeBron James'le ilgili açıklamalarının ırkçı olduğunu söyledi.

NBA'in yıldızlarından Stephen Curry, Trump'ın LeBron'a hakaret içeren açıklamasına tepki gösterdi.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve politikalarını eleştirmiş, Trump ise LeBron James'e sosyal medya hesabından hakaretle karşılık vermişti.

Golden State Warriors'da forma giyen Stephen Curry, Mercury News‘e verdiği röportajda, “Trump'ın konuşma biçimi, başarılı ve güçlü olan siyahi insanları hedef alan ve uzun süredir devam eden ırkçılığa dayanıyor. Ne yazık ki günler geçtikçe bu daha da fazla ortaya çıkıyor. Çözüm bizi bölmeye çalışan insanları dinlememek” dedi.

Curry daha önce Trump'ı protesto ederek Beyaz Saray'ın davetini geri çevirmişti.