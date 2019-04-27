Sri Lanka’daki saldırılarla ilgili operasyonda 15 ölü

Sri Lanka’da geçen haftasonu Paskalya kutlamaları sırasında kilise ve otellere düzenlenen intihar saldırılarıyla ilgili operasyon düzenlenen bir evde üç patlama yaşandı, çatışma çıktı. Polis operasyonda 6’sı çocuk 15 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sri Lanka’da geçen haftasonu yüzlerce kişinin öldüğü intihar saldırılarıyla bağlantılı olarak dün gece bir eve düzenlenen operasyonda üç ayrı patlama meydana geldiği ve çatışma çıktığı bildirildi.

Sri Lanka polisince yapılan açıklamada operasyonun düzenlendiği binada içlerinde 6 çocuğun da yer aldığı 15 kişinin cesedinin bulunduğu kaydedildi.

Operasyon ülkenin batısında yer alan Batticaloa kenti yakınlarındaki Ampara’da bir eve düzenlendi.

Bir polis sözcüsü ölenler arasında üç intihar saldırısı zanlısının da bulunduğunu açıkladı.

Askeri sözcü Sumith Atapattu ise askerlerin eve girişi sırasında üç patlamanın meydana geldiğini ve ardından militanlarla çatışma yaşandığını açıkladı.

Operasyon düzenlenen evde çok sayıda patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan malzeme bulunduğu bildirildi.

Sri Lanka’da geçen hafta sonu Paskalya kutlamaları sırasında kilise ve otellere düzenlenen intihar saldırılarında 250’nin üzerinde kişi yaşamını yitirmiş, 500 kişi yaralanmıştı.

Sri Lanka makamları soruşturmanın Ulusal Tevhid Cemaati ve Cemiyet’ül Milat İbrahim adlı iki islamcı örgüte odaklandığını açıklamış, saldırganların uluslararası destek almış olabileceklerini bildirmişti. IŞİD saldırıları üstlenmişti.

Saldırılarla ilgili olarak şimdiye dek 76 kişinin gözaltına alındığı bildiriliyor.

Saldırıların istihbaratının iki hafta öncesinden alındığının ortaya çıkması, yetkililerin istihbaratı görmezden gelmesinin katliama zemin hazırladığı değerlendirmesine yol açmıştı.