Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a çıktı!

Sri Lanka'da dün yaşanan bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a yükseldi.

Sri Lanka'da dün yaşanan kanlı saldırının ardından bilanço ağırlaşıyor.

Bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a yükseldi. Polis, bazı kiliseleri ve otelleri hedef alan, 500'e yakın kişinin de yaralandığı saldırılarla bağlantılı oldukları şüphesiyle 24 kişiyi gözaltına alındı.

Şu ana kadar saldırıları üstlenen olmadı.

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, güvenlik güçlerinin, ülkesinde saldırılar düzenlenebileceğine dair istihbarat raporlarını neden görmezden geldiklerinin soruşturulması gerektiğini söyledi.