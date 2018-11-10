Sri Lanka Devlet Başkanı, Meclisi feshetti

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Meclisi feshederek 5 Ocak'ta erken seçim yapılacağını bildirdi.

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena, Meclisi feshederek 5 Ocak'ta erken seçime gidileceğini açıkladı.

Fesih kararı, Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena tarafından imzalanan ve resmi gazetede yayımlanan bir bildiriyle duyuruldu.

Sirisena 26 Ekim'de Başbakan Ranil Wickremesinghe’yi görevden almış ve yerine Çin'e yakınlığıyla bilinen eski lider Mahinda Rajapaksa’yı atamıştı. Devlet Başkanı 27 Ekim'de de meclis çalışmalarını 16 Kasım'a kadar askıya aldığını duyurmuştu.

ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'dan yapılan açıklamalarda Sirisena'nın kararı "endişe verici" olarak nitelendi.