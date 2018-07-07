Somali’de iki şiddetli patlama

Somali’nin başkenti Mogadişu’da başkanlık sarayı yakınlarına bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. İkinci bir patlama da kentteki bir emniyet binasının karşısında meydana geldi.

Somali’nin başkenti Mogadişu’da başkanlık sarayı yakınlarında bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. İkinci bir patlama da başkentteki bir emniyet binasının karşısında gerçekleşti.

Başkanlık sarayı yakınındaki ilk patlamanın ardından Reuters’a konuşan polis şefi Muhammed Hüseyin bombalı bir aracın patladığını ve yaralı ve ölü sayısı hakkında bir bilgi vermek için henüz erken olduğunu söyledi. Polis saldırının arkasında kimin olduğunun henüz bilinmediğini de belirtti.

Mogadişu’da ikinci bir patlama da ilk saldırıdan dakikalar sonra polise ait binanın karşısındaki Sayidka Oteli’nin önünde meydana geldi.

Patlamaların çok şiddetli olduğu belirtilirken yerel kaynaklar en az 35 kişinin öldüğünü bildiriyor.

Somali'de İslamcı El Şebab örgütünün sıklıkla bombalı saldırılar gerçekleştirdiği biliniyor.