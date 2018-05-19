soL HD | Maduro’dan bayram havasında seçim mitingi

Venezuela’da yarın yapılacak seçimler öncesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun son seçim mitingi bayram havasında geçti.

Venezuela yarın devlet başkanlığı ve eyalet parlamentoları için seçime gidiyor.

Emperyalizmin desteğini alan sağ muhalefetin seçimi engelleme çabalarının sonuç vermediği ülkede, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun son seçim mitingi bayram havasında geçti.

Başkent Karakas’ta yapılan mitingde konuşan Nicolas Maduro, “Emperyalizm dış tehditlerle, şiddet dolu protestolarla seçimleri durdurmaya çalıştı, yapamadı, yapamayacak” dedi.

Venezuela’daki seçim sonuçlarını tanımayacaklarını açıklayan Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos’a seslenen Maduro şöyle konuştu:

“Halkın sesi olarak ben diyorum ki: Juan Manuel Santos, cehenneme kadar yolun var! Senin ve Bogota oligarşisinin Venezuela halkı hakkındaki fikirleri umrumuzda değil” dedi.