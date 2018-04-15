Sızan Suudi belgesinde 'Suriye' stratejisi: 'Eğer rejim ayakta kalırsa..'

Wikileaks tarafından yayımlanan Suudi belgesi, Suriye ve Rusya'ya ilişkin izlenecek stratejiye dair ipuçları taşıyor.

ABD ve müttefiklerinin Suriye'ye saldırısının ardından Wikileaks, Suudi Arabistan'a ait kritik bir belgeyi yeniden yayımladı.

Wikileaks'in sosyal medya hesaplarından yayımlanan belgede Suudi Arabistan'ın Suriye'ye ilişkin uzun vadeli stratejisi anlatılıyor.

'BÜTÜN ARAÇLAR KULLANILACAK'

Belgeye göre Suudi Arabistan "mümkün olan tüm araçlarla" Suriye'de rejim değişikliği hedefliyor, buna karşın Suudilerin en büyük çekincesinin Rusya'nın karşılık vermesi olduğu görülüyor.

Suudi Arabistan, Rusya'nın müdahil olması ihtimalinin ABD'yi zorlayabileceğini düşünüyor. Suudi yetkililer tarafından yapılan son açıklamalarda da, ABD'li yetkililer "gerekli adımları atmamakla" eleştiriliyor.

Suriye yönetimine karşı yöneltilen "kimyasal saldırı" provokasyonu, akıllara ilk olarak 2015 yazında yayımlanan Suudi strateji belgesindeki "bütün araçların kullanılması" yönündeki planları getiriyor.

'RUSYA HEDEF ALINMAYACAK'

Belgeye göre Rusya'nın askeri müdahalesinden çekinen Suudiler, medyalarına konuyla ilgili talimat vererek Rusya'ya karşı çıkılmamasını ve Rusya'ya "hakaret etmekten kaçınılmasını" istiyor.

Suudi yetkililer, Rusya'yı hedef almayarak, Suriye'ye müdahale planlarının kolaylaşmasını umuyor.

'SURİYE REJİMİNİN MEVCUT KRİZİ ATLATMASI DURUMUNDA...'

Belgede "Suriye rejiminin mevcut krizi herhangi bir biçimde atlatması durumunda önceliğinin ona karşı gelen ülkelerden intikam almak olacağı" söyleniyor.

Belgeye göre Suudi krallığı ve Körfez'deki kimi ülkeler "listenin başında geliyor". Suriye yönetiminin "intikamından" çekinen Suudi Arabistan, bu sebeple "mümkün olan tüm yollarla Suriye'deki mevcut rejimin devrilmesini" isterken, bunun "Batılı ülkelerin arzusu olmasa bile" yapılmasını istiyor.