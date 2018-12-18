Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin’in piyasa ekonomisine açılmasının 40’ncı yıldönümünde konuştu. Şi ‘Kimse Çin’e ne yapacağını dikte edemez’ dedi.

Çin’in piyasa ekonomisine açılmasının 40. yıldönümünde yapılan törende konuşan Devlet Başkanı Şi Cinping, reformlara devam edeceğinin sinyalini verdi. ABD ile ticaret geriliminde 90 günlük "ateşkes" döneminde bulunan Çin’in devlet başkanı “Çin’e kimse ne yapacağını dikte edemez” dedi.

Çin ekonomisinin piyasaya açılmasının yıldönümü dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Şi, “Hiç kimse Çin halkına ne yapması ya da ne yapmaması gerektiğini dikte edecek bir konumda değildir” dedi.

Şi “Değiştirilmesi gereken ve değiştirilebilecekleri kararlılıkla reformdan geçirmeliyiz ancak değiştirilmemesi gerekenler ve değiştirilemeyecekleri de kararlılıkla reformdan uzak tutmalıyız” diye konuştu.

Şi’nin konuşması yıllarca büyüyen ve dünyanın ikinci büyüğü haline gelen Çin ekonomisinde büyümenin yavaşladığı bir döneme denk geldi.

Çin’de açlık, yoksulluk ve “karne” dönemlerinin geride kaldığını ve bu dönemlerin yeniden geri gelmeyeceğini savunan Şi, ülkesinin reformlara devam edeceğini belirtti ancak ayrıntıya yer vermedi.

Çin’in hiçbir zaman “küresel bir hegemonya” arayışında olmadığını belirten Şi, “Çin dünya sahnesinin merkezine yaklaşıyor ve dünya barışının saygın bir yapıcısı, küresel yatırımın katkıcısı ve uluslararası düzenin bir savunucusu haline gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Tüm etnik grupların Çin Komünist Partisi çatısı altında buluştuğunu belirten Şi “Parti, hükümet, ordu, sıradan halk ya da öğrenciler, doğu, batı, güney ya da kuzey, parti hepsine önderlik ediyor” diye konuştu.