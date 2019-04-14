Shakespeare’in, Romeo ve Juliet’i yazdığı Londra’daki evinin yeri bulundu

Britanyalı şair ve yazar William Shakespeare’in, başkent Londra’daki dünyaca ünlü eseri Romeo ve Juliet'i yazdığı evin yeri bulundu.

Romeo ve Juliet, 1591 ve 1596 yılları arasında yazıldığı tahmin edilen dünyaca ünlü bir eser. William Shakespeare tarafından kaleme alınan Romeo ve Juliet, İngiliz edebiyatının yanı sıra dünya edebiyatına da adını yazdırdı. Günümüzde bu eserin adı tüm dünyada biliniyor.

Eserin yazımından sonra yüzlerce yıl geçmiş olsa da konuyla ilgili bir gelişme CNN International tarafından paylaşıldı. Bahsi geçen haber Geoffrey Marsh'ın 10 yıldan fazla süren araştırmalarının ardından William Shakespeare'in Romeo ve Juliet'i kaleme aldığı evin bulunduğunu duyurdu.

Shakespeare'in kentin merkezindeki Liverpool Street İstasyonu'na yakın bir yerde oturduğunun bilindiğini ancak evin tam olarak nerede olduğunun bilinmediğini anımsatan Marsh, 1550'lerle 1590'lar arasındaki vergi kayıtlarını inceledi.

Marsh, bu kayıtlara göre Shakespeare'in kiliseye bakan bir evde, ‘Company of Leathersellers' adlı deri ticareti yapan bir kurumun kiracısı olarak yaşadığını söyledi.

"Onun yaşadığı yer bize günlük yaşamı ve eserlerinde nelerden ilham aldığı konusunda fikir veriyor" diyen Marsh, dünyaca ünlü yazarın Stratford'dan Londra'ya yerleşince kentin en varlıklı semtlerinden birinde, doktor, müzisyen ve zengin tüccarlarla birlikte yaşadığını söyledi.