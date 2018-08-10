SDG ile Suriye hükümeti arasındaki müzakereler sürüyor

YPG'nin büyük ortağı olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), hükümetle müzakereleri sürdürmek üzere, yakın zamanda başkent Şam'a bir heyet yollayacak.

SDG'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi (SDM) liderliğinden Gelo İsa'nın Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre, "DSM ile Suriye hükümetinin anlaşması sonucunda tarafların katılımıyla yüksek müzakere komitesi kurulacak".

"Diyalog başlamıştır. Suriye hükümeti ülkenin yüzde 30'unu kontrol eden DSG'yi muhatap almak zorunda" diyen Gelo İsa, "Suriye hükümeti kuzeydeki insanların sorunlarını çözmeli" yorumunu yaptı.

'ÖZERKLİK Mİ FEDERALİZM Mİ, HENÜZ BELLİ DEĞİL'

İsa, şunları kaydetti:

"Müzakerelerin demokratik özerklik mi, yoksa federalizm üzerine mi olacağı henüz belli değil. Diyalog zaman alacak. Biz DSM olarak diyaloga ve demokratik çözüme varız. Kürt sorununun da çözülmesini istiyoruz. Fakat Suriye hükümeti tarafı müzakereler konusunda tavrını henüz belli etmemiş. Biz istiyoruz ki Suriye genelinde değişimler olsun. Anayasası kanunları değişsin. Biz sadece Suriye'nin kuzeyindeki sorunların çözülmesini istemiyoruz. Tüm Suriyelilerin sorunlarının çözülmesini istiyoruz."

